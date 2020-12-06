شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من " البيئة " للنحالين وأصحاب المواشي في الليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لأخذ الحذر من وجود عدد من أسراب الجراد الصحراوي في محافظة الليث.

وناشدت الوزارة بضرورة ابتعاد جميع النحالين وأصحاب المواشي عن مواقع الإصابة فورًا، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية من عمليات الرش التي تستهدف القضاء على هذه الأسراب.

وأوضحت أن عملية المكافحة ستشمل جميع مراكز محافظة الليث، مبينة أنه يمكن التبليغ عن الإصابة على خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني " بلغ "، لتمكين المستفيد من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة ومتابعة حالة البلاغ.