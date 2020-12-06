شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن التخلف عن تجديد هوية مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها على أن مهلة تجديد هوية مقيم التي انتهت صلاحيتها 3 أيام. جددت المديرية العامة للجوازات تأكيدها على أن مهلة تجديد هوية مقيم التي انتهت صلاحيتها 3 أيام. وقالت الجوازات أنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من إنتهاء صلاحية سريانها. وفي وقت سابق، أكدت المديرية أن قيمة الغرامة هي 500 ريال في المرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية، كما سيتم استبعاد المقيم في حال تكراره للمخالفة للمرة الثالثة.

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