شكرا لمتابعة خبر عن الفيصل مهاجماً إسرائيل: "لا يمكن علاج جرح مفتوح بالمسكنات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدثت مشادة حادة بين رئيس المخابرات السابق الأمير تركي الفيصل ووزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في جلسة منتدى "حوار المنامة" الأمني المنعقد في العاصمة البحرينية اليوم الأحد.

وأكد الفيصل أن الدولة العبرية تستمر في الوقت نفسه باحتلال الأراضي الفلسطينية وقصف الدول العربية وتمتلك ترسانة نووي، بالإضافة إلى "إرسال كلابها الهجومية في وسائل الإعلام الدولية ضد المملكة"

وأوضح الفيصل إن "إسرائيل" تقدم نفسها على أنها دولة صغيرة، تعاني من تهديد وجودي محاطة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، واتهمها بأنها احتجزت آلاف الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم في معسكرات.

واضاف: "لا يمكن علاج جرح مفتوح باستخدام مسكنات الألم"، ودعا إسرائيل إلى الموافقة على مبادرة السلام العربية، معتبرًا ذلك الطريقة الوحيدة للتصدي معًا لإيران.