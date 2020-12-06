وخلال اللقاء قام القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وسام البحرين من الدرجة الأولى، الذي منحه إياه، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين.
ونقل القائد العام لقوة دفاع البحرين تحيات وتقدير ملك البحرين لجهود رئيس هيئة الأركان العامة الطيبة، ودوره المثمر في تعزيز وتقوية علاقات الأخوة والتعاون، والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام البحرين من الدرجة الأولى للفريق الرويلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.