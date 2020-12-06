

الجزائر 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 750 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة الجزائرية أنه سُجِّل أيضاً 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2516, فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 57146 حالة.

// انتهى //

21:31ت م

0161



الجزائر 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 88252 إصابة .وأوضحت الصحة الجزائرية أنه سُجِّل أيضاً 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2516, فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 57146 حالة.// انتهى //21:31ت م0161

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.