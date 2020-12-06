السعودية اليوم / لبنان تسجل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1236 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 90229، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1099 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة .

// انتهى //

19:02ت م

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بيروت 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 137112 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 90229، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1099 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة .// انتهى //19:02ت م0143

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