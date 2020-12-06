السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس القطاع الشمالي للإدارة العامة للمجاهدين بحفر الباطن



حفر الباطن 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بمكتبه في المحافظة رئيس القطاع الشمالي للإدارة العامة للمجاهدين بحفر الباطن خالد سلطان بن عون، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه.

ورحّب سموه في مستهل اللقاء بمدير فرع المجاهدين المعين، متمنياً له ولزملائه التوفيق في القيام بالمهام المناطة بهم في سبيل تكامل وتضافر الجهود مع الجهات الأمنية كافة.

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18:48ت م

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