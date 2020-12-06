

الأحساء 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة

واطلع سموه خلال الاستقبال على مهام الهيئة التي تتضمن وضع أسس مزاولة المهنة، ووضع القواعد للحصول على الدرجات المهنية، إضافة إلى تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة.

وبارك الأمير بدر بن محمد حصول اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء على جائزة التميز من فئة "ممتاز" على مستوى المملكة نظير نشاطاتها في المدة السابقة.

من جانبه أكد الشمري أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى للنهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، مبيناً أن محافظة الأحساء ستكون أحد وجهات مراكز خدمات المستفيدين التي تعتزم الهيئة إطلاقها لتوسيع خدماتها والتواصل مع أعضائها في مختلف مدن المملكة وتوسيع إسهامهم في القطاع الهندسي.

// انتهى //

18:15ت م

0135



الأحساء 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حسين الشمري، يرافقه الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري ورئيس اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء المهندس عبد الله المقهوي.واطلع سموه خلال الاستقبال على مهام الهيئة التي تتضمن وضع أسس مزاولة المهنة، ووضع القواعد للحصول على الدرجات المهنية، إضافة إلى تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة.وبارك الأمير بدر بن محمد حصول اللجنة التنسيقية للمهندسين بالأحساء على جائزة التميز من فئة "ممتاز" على مستوى المملكة نظير نشاطاتها في المدة السابقة.من جانبه أكد الشمري أن الهيئة السعودية للمهندسين تسعى للنهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، مبيناً أن محافظة الأحساء ستكون أحد وجهات مراكز خدمات المستفيدين التي تعتزم الهيئة إطلاقها لتوسيع خدماتها والتواصل مع أعضائها في مختلف مدن المملكة وتوسيع إسهامهم في القطاع الهندسي.// انتهى //18:15ت م0135

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يطلع على نشاطات الهيئة السعودية للمهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.