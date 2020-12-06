السعودية اليوم / متحدث الصحة: قريبًا سيُعلَن عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا عند التأكد من مأمونيته واعتماده



الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن المملكة أصبحت بحمدالله من ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة ، من بينها (3869) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (600) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10106659 ) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (32790) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح متحدث الصحة أن المملكة في المراحل التي تقترب فيها بإذن الله من نهاياتٍ تأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن مناطق المملكة كافة تشهد انخفاضا في تسجيل الإصابات، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقة الجوف ارتفاعا في تسجيل الحالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تواصل تقديم خدماتها من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5434142 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1645452 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22113480 عبر مركز 937.

// انتهى //

17:43ت م

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الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا , وسيُعلَن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ اللقاح، مع الحرص على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إلى أن المملكة أصبحت بحمدالله من ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا.وأعلن تسجيل 187 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358713) حالة ، من بينها (3869) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (600) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (348879) حالة بإضافة (317) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (5965) حالة، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10106659 ) فحصاً مخبرياً دقيقاً بإضافة (32790) فحصاً مخبرياً جديداً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح متحدث الصحة أن المملكة في المراحل التي تقترب فيها بإذن الله من نهاياتٍ تأمل أن تكون سريعة وآمنة وصحية للجميع في مواجهة هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن مناطق المملكة كافة تشهد انخفاضا في تسجيل الإصابات، إلا أنه خلال الأسبوعين الماضيين شهدت منطقة الجوف ارتفاعا في تسجيل الحالات.وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تواصل تقديم خدماتها من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5434142 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1645452 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ22113480 عبر مركز 937.// انتهى //17:43ت م0132

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / متحدث الصحة: قريبًا سيُعلَن عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا عند التأكد من مأمونيته واعتماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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