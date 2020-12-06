السعودية | وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 9:30 مساءً, 6 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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