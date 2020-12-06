شكرا لقرائتكم آل الشيخ يعلن إطلاق اوايسس الرياض في رأس السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-06 آل الشيخ يعلن إطلاق اوايسس الرياض في رأس السنة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، توقيع فعالية “اوايسس الرياض” مع شركاء الهيئة، العالمية وسيفن وروتانا. وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد: إن هذه تعتبر أولى الأفكار التي تم التوصل إليها في مبادرة أفكار الترفيه FireFlexed biceps والخاصة بتكون منطقة ترفيهية راقية ومميزة على رأس السنة، وتستمر في السنة الجديدة مع مراعاة الشروط الصحية والاحترازية. وتابع رئيس هيئة الترفيه بالقول: “في انتظار باقي الـ19 فكرة”.



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