40 وظيفة في الأمن السيبراني لحماية العالم الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل التطور الحالي وارتباط العالم بالشبكات العالمية المتجددة وبأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية في شتى المجالات، يعد حفظ الأمن الافتراضي ضرورة قصوى على الصعيد الدولي والمحلي. وسعت الهيئة السعودية للأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، استشعارا بأهمية البيانات والأنظمة التقنية والبنى التحتية الحساسة وارتباطها بالمصالح الوطنية وأهمية حمايتها من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني، من خلال خطوات عدة اختتمت بتشكيل الإطار الوظيفي لكوادر الأمن السيبراني «سيوف». الكوادر الوظيفية للأمن السيبراني: 1- معمارية الأمن السيبراني: مصمم معمارية الأمن السيبراني

أخصائي الحوسبة الآمنة 2- البحث والتطوير في الأمن السيبراني: أخصائي تطوير أمن النظم

مطور الأمن السيبراني

مقيم البرمجيات الآمنة

باحث الأمن السيبراني

أخصائي علم البيانات للأمن السيبراني

أخصائي الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني 3- القيادة: رئيس إدارة الأمن السيبراني

مدير الأمن السيبراني

مستشار الأمن السيبراني 4- تطوير الكوادر: مدير الموارد البشرية للأمن السيبراني

مطور المناهج التعليمية للأمن السيبراني

مدرب الأمن السيبراني 5- الحوكمة والمخاطر والالتزام: أخصائي مخاطر الأمن السيبراني

أخصائي الالتزام في الأمن السيبراني

أخصائي سياسات الأمن السيبراني

مقيم ضوابط الأمن السيبراني

مدقق الأمن السيبراني 6- القوانين وحماية البيانات: أخصائي قانون الأمن السيبراني

أخصائي خصوصية وحماية البيانات 7-الدفاع: محلل دفاع الأمن السيبراني

أخصائي البنية التحتية للأمن السيبراني

أخصائي الأمن السيبراني 8- الحماية: أخصائي التشفير

أخصائي إدارة الهوية

محلل أمن النظم 9- تقييم الثغرات: أخصائي تقييم الثغرات

أخصائي اختبار الاختراقات 10- الاستجابة للحوادث: أخصائي استجابة الحوادث السيبرانية

أخصائي التحليل الجنائي الرقمي

أخصائي تحقيقات الجرائم السيبرانية

أخصائي الهندسة العكسية للبرامج الضارة 11- إدارة التهديدات: محلل معلومات التهديدات السيبرانية

أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية 12- أنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية: مصمم معمارية الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

أخصائي البنية التحتية للأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

محلل دفاع الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

أخصائي مخاطر الأمن السيبراني لأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

أخصائي استجابة للحوادث السيبرانية لأنظمة التحكم الصناعي والتقنيات التشغيلية

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