شكرا لقرائتكم خبر مكة الأعلى في مخالفات احترازات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع 3192 مخالفة. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.المخالفات بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 3192
- الرياض 2326
- القصيم 1784
- المدينة المنورة 1773
- الشرقية 1164
- الحدود الشمالية 796
- حائل 597
- عسير 465
- الجوف 450
- تبوك 378
- جازان 309
- نجران 204
- الباحة 111
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