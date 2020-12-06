مكة الأعلى في مخالفات احترازات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في غضون أسبوع فقط بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 13549 مخالفة، وذلك للفترة من 14 حتى 20 / 4 / 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية. وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع 3192 مخالفة. وشددت الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: مكة المكرمة 3192

الرياض 2326

القصيم 1784

المدينة المنورة 1773

الشرقية 1164

الحدود الشمالية 796

حائل 597

عسير 465

الجوف 450

تبوك 378

جازان 309

نجران 204

الباحة 111

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