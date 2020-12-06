شكرا لقرائتكم خبر فحص كورونا بـ10 ريالات.. ابتكار سعودي يوفر المال والوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الحضرمي لـ«مكة» أن ما دفعه للتفكير في العمل على هذا الاختبار هو كونه من سكان مكة المكرمة التي تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا، ووجود اختبار دقيق وحساس يمكن استخدامه في المطارات ومختلف المنافذ الحدودية، سيسهل إجراءات استقبال المسافرين ويرفع مستوى التأكد من سلامتهم حتى مع حملهم شهادة سلامة من فيروس كورونا.وأشار إلى أن تخصصه كاستشاري تشخيص جزيئي جعله على اطلاع كامل بتفاصيل إجراء اختبار كورونا، وحين أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن مبادرة لدعم الأبحاث ذات الصلة بالفيروس قبل 6 أشهر، تقدم لهم بفكرة ابتكار فحص للفيروس كورونا فوافقوا على تمويله، وبالفعل حصل على التمويل اللازم، وبدأ في إجراء الاختبارات في مركز الملك فهد للبحوث الطبية في وحدة الكائنات المعدية الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز.
الحضرمي طبق الاختبار الذي توصل له على عدد من مرضى كورونا سبق وأن خضعوا للفحص بواسطة اختبار PCR، فوجد أن الاختبار الذي توصل إليه أعطى النتيجة نفسها حتى إنه حدد بدقة تركيز الفيروس لدى المريض وهل هو في بداية الإصابة، أي أن تركيز الفيروس لديه مرتفع، أم في منتصف فترة الإصابة أم في نهاية فترة المرض وتركيز الفيروس لديه منخفض؟
وأكد أنه سيجري اختباره قريبا على عدد كبير من المرضى بهدف التأكد من كفاءة التقنية، وأنه سجل براءة الاختراع وأرسل البحث لمجلة Talanta العلمية الموثوقة وسينشر فيها خلال أقل من شهر، ويأمل بعد نشره أن تتبناه الجهات ذات القرار والحصول على إجازة له من هيئات الغذاء والدواء وتصنيعه لاستخدامه داخل المملكة وربما تصديره للخارج، إذ إنه سيوفر ملايين الريالات التي تنفق على إجراء فحص كورونا بالطريقة التقليدية.
كانت هذه تفاصيل خبر فحص كورونا بـ10 ريالات.. ابتكار سعودي يوفر المال والوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.