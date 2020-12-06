، "بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قال المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين: إن وجود عشرة مهرجانات للإبل سيتيح فرصة كبيرة لمشاركة أكبر عدد من الملاك.
وأضاف: يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز الأقوى والأفضل، ومن المستحيل أن تكون هناك مجاملات، والقوي يثبت نفسه في الميدان من أجل الفوز.
وطالب بعدم الحكم على القرارات إلا بعد البحث والتقصي عنها؛ حيث تصدر بعد دراسة تستغرق شهورًا، وليس في ليلة وضحاها، قائلًا: مهرجان الملك عبد العزيز أعتبره مثل مركز معارض.
وقال: أي شخص يفوز بكأس النادي يملك أفضل مزرعة إنتاج في العالم، وشوط التلاد هو أحب الأشواط إلى قلبي، ولو أستطيع أن أشارك فيه لشاركت دون تردد.
وتابع: أتمنّى من جميع الملّاك مشاركتهم في شوط الإنتاج؛ لأنه المحك الحقيقي، وأعمل الآن على تقوية هذا الشوط.فهد بن حثلين مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
"بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبرنافل السبيعي الخليج 365 2020-12-06
قال المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين: إن وجود عشرة مهرجانات للإبل سيتيح فرصة كبيرة لمشاركة أكبر عدد من الملاك.
وأضاف: يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز الأقوى والأفضل، ومن المستحيل أن تكون هناك مجاملات، والقوي يثبت نفسه في الميدان من أجل الفوز.
وطالب بعدم الحكم على القرارات إلا بعد البحث والتقصي عنها؛ حيث تصدر بعد دراسة تستغرق شهورًا، وليس في ليلة وضحاها، قائلًا: مهرجان الملك عبد العزيز أعتبره مثل مركز معارض.
وقال: أي شخص يفوز بكأس النادي يملك أفضل مزرعة إنتاج في العالم، وشوط التلاد هو أحب الأشواط إلى قلبي، ولو أستطيع أن أشارك فيه لشاركت دون تردد.
وتابع: أتمنّى من جميع الملّاك مشاركتهم في شوط الإنتاج؛ لأنه المحك الحقيقي، وأعمل الآن على تقوية هذا الشوط.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:48 PM
أكد أن شوط الإنتاج المحكّ الحقيقي للملّاك
قال المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين: إن وجود عشرة مهرجانات للإبل سيتيح فرصة كبيرة لمشاركة أكبر عدد من الملاك.
وأضاف: يعتبر مهرجان الملك عبد العزيز الأقوى والأفضل، ومن المستحيل أن تكون هناك مجاملات، والقوي يثبت نفسه في الميدان من أجل الفوز.
وطالب بعدم الحكم على القرارات إلا بعد البحث والتقصي عنها؛ حيث تصدر بعد دراسة تستغرق شهورًا، وليس في ليلة وضحاها، قائلًا: مهرجان الملك عبد العزيز أعتبره مثل مركز معارض.
وقال: أي شخص يفوز بكأس النادي يملك أفضل مزرعة إنتاج في العالم، وشوط التلاد هو أحب الأشواط إلى قلبي، ولو أستطيع أن أشارك فيه لشاركت دون تردد.
وتابع: أتمنّى من جميع الملّاك مشاركتهم في شوط الإنتاج؛ لأنه المحك الحقيقي، وأعمل الآن على تقوية هذا الشوط.
، "بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "بن حثلين": وجود 10 مهرجانات للإبل فرصة كبيرة لمشاركة أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.