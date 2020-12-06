، مجلة "صناعة السياحة" تدشّن العدد السادس لمشروع صناعة السياحة لرؤية ٢٠٣٠ ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الضاحي": صدور العدد بعد كورونا نجاح للإدارة لتطبيق الخطط المنهجية

أطلقت إدارة مشروع صناعة السياحة لرؤية 2030، استراتيجيتها الجديدة، والتي تستمدّ نورها من رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورسم خريطة المملكة العربية السعودية في مجال السياحة.

وتسلّط الاستراتيجية الضوء على المشاريع السعودية السياحية التي أطلقت ضمن رؤية ٢٠٣٠، وتدعم الاقتصاد السياحي الترفيهي لبرنامج جودة الحياة.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع صناعة السياحة ورئيس تحرير مجلة "صناعة السياحة" طلال الضاحي: إن صدور هذا العدد الورقي بعد جائحة كورونا، وبهذه الفترة القياسية؛ هو نجاح للإدارة الجديدة التي عملت على تطبيق الخطط المنهجية لجعل مجلة صناعة السياحة رقمًا صعبًا وعاملًا مهمًّا في تطوير السياحة في المملكة.

وأضاف: "مجلة صناعة السياحة سلطت الضوء في هذا العدد على المشاريع السعودية السياحية التي أطلقت ضمن الرؤية، والتي لها دور بارز في دعم السياحة الداخلية، وإحدى الركائز الأساسية في دعم رؤية ٢٠٣٠ للاقتصاد السياحي؛ مثل مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية ومواسم السعودية".

وأشار إلى أن مجلة صناعة السياحة هي الواجهة الإعلامية لمشروع صناعة السياحة 2030، والتي ستكون على متن جميع خطوط الطيران في دول الخليج العربي وبعض دول شمال أفريقيا، وأكبر الفنادق العالمية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وأثنى "الضاحي" على دور وزارة السياحة في العمل على تطوير السياحة في المملكة العربية السعودية والدور الجبّار الذي يبذله الوزير أحمد الخطيب، التي تتماشى مع خطى صاحب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع اسم المملكة على خارطة العالم الجديد، وجعلها رقمًا صعبًا في المعادلات العالمية الجديدة.

من جهتها أوضحت مجموعة ريادة الإعلامية أن مجلة صناعة السياحة متواجدة في جميع مراكز البيع للأسواق التجارية، وكل المعارض والمؤتمرات السياحية والترفيهية في المملكة العربية السعودية ودول التعاون الخليجي، مؤكدة أنها بصدد فتح آفاق أوسع مع باقي البلدان العربية، وفي زيارات مستمرة لعدد من مسؤولي القطاع السياحي في بعض الدول العربية لتكون مجلة صناعة السياحة هي أول مجلة سياحية من نوعها تنشر في جميع الدول العربية.مشروع صناعة السياحة