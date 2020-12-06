محمد بن مسعود - الدمام - العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-06 قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت. 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 07:42 PM قالت إنه يحاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت قالت إنه يحاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت قالت منظمة العفو الدولية: إن الأمن الإيراني قتل نحو 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019، وأكّدت المنظمة الدولية أن الأمن الإيراني حاول التستُّر على جرائمه بقطع الإنترنت. ، العفو الدولية: الأمن الإيراني قتل 300 رجل وامرأة باحتجاجات نوفمبر 2019 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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