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يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطًا على حاكم جورجيا للمساعدة في تغيير نتيجة الانتخابات في ولايته التي فاز بها منافسه جو بايدن.
"ترامب" دعا في سلسلة من التغريدات، براين كامب، إلى استدعاء جلسة خاصة للهيئة التشريعية في الولاية.
وكان ذلك قبل حضور تجمع شعبي ضمن حملة الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ المعادة.
"ترامب" لا يزال مصرًّا على عدم الإقرار بالهزيمة، زاعمًا، دون دليل، أن بايدن فاز في الانتخابات بفضل التزوير.
وكانت جورجيا الولاية الحاسمة في سباق الرئاسة؛ إذ تمكّن بايدن بفوز ضئيل فيها من حسم النتيجة النهائية لصالحه، وحقّق بذلك أول فوز للديمقراطيين فيها منذ 1992.
وستجتمع هيئة المجمعات الانتخابية يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول لترسيم نتيجة الانتخابات الرئاسية.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هل تنجح ضغوط ترامب على حاكم جورجيا لتغيير نتيجة الانتخابات؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-06
يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطًا على حاكم جورجيا للمساعدة في تغيير نتيجة الانتخابات في ولايته التي فاز بها منافسه جو بايدن.
"ترامب" دعا في سلسلة من التغريدات، براين كامب، إلى استدعاء جلسة خاصة للهيئة التشريعية في الولاية.
وكان ذلك قبل حضور تجمع شعبي ضمن حملة الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ المعادة.
"ترامب" لا يزال مصرًّا على عدم الإقرار بالهزيمة، زاعمًا، دون دليل، أن بايدن فاز في الانتخابات بفضل التزوير.
وكانت جورجيا الولاية الحاسمة في سباق الرئاسة؛ إذ تمكّن بايدن بفوز ضئيل فيها من حسم النتيجة النهائية لصالحه، وحقّق بذلك أول فوز للديمقراطيين فيها منذ 1992.
وستجتمع هيئة المجمعات الانتخابية يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول لترسيم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
07:35 PM
هيئة المجمعات الانتخابية تجتمع 14 ديسمبر لترسيم نتيجة الانتخابات الرئاسية
يمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطًا على حاكم جورجيا للمساعدة في تغيير نتيجة الانتخابات في ولايته التي فاز بها منافسه جو بايدن.
"ترامب" دعا في سلسلة من التغريدات، براين كامب، إلى استدعاء جلسة خاصة للهيئة التشريعية في الولاية.
وكان ذلك قبل حضور تجمع شعبي ضمن حملة الحزب الجمهوري لانتخابات مجلس الشيوخ المعادة.
"ترامب" لا يزال مصرًّا على عدم الإقرار بالهزيمة، زاعمًا، دون دليل، أن بايدن فاز في الانتخابات بفضل التزوير.
وكانت جورجيا الولاية الحاسمة في سباق الرئاسة؛ إذ تمكّن بايدن بفوز ضئيل فيها من حسم النتيجة النهائية لصالحه، وحقّق بذلك أول فوز للديمقراطيين فيها منذ 1992.
وستجتمع هيئة المجمعات الانتخابية يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول لترسيم نتيجة الانتخابات الرئاسية.
، هل تنجح ضغوط ترامب على حاكم جورجيا لتغيير نتيجة الانتخابات؟ ،
المصدر : الخليج 365
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