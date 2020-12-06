أعراض تحدد خطورة إصابتك بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):أكدت الصحة أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص لآخر ، مشيرا إلى أن هناك أعراض خطرة تستدعي الذهاب للطبيب.
وأوضحت صحة القصيم أن هناك أعراض خفيفة لاتستلزم الذهاب إلى المستشفى مثل "الحرارة، الكحة، آلام العضلات التي لايصحبها ضيق تنفس، ضيق تنفس، ألم الحلق".
وأشارت إلى الأعراض التي تستدعي طلب المساعدة والتوجه إلى المستشفى كصعوبة في التنفس، وألم أو ضغط مستمر في الصدر ، وعدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظا، تغير لون الوجه أو الشفاه للون الأزرق
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