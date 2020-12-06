شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة " تكشف عن فوائد تطبيق الفوترة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن فوائد تطبيق الفوترة الإلكترونية، وتشمل الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي والتطبيق العادل للأنظمة.

وتضمنت الفوائد أيضا الحد من التستر التجاري، الموائمة مع الممارسات العالمية الرائدة وتحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت أن الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل موافقة مجلس إدارتها على لائحة " الفوترة الإلكترونية " التي تم نشرها مؤخراً، ودخلت حيز التنفيذ من تاريح النشر.

وتحتوي لائحة "الفوترة الإلكترونية" على 7 مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، إضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة، أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً أنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.