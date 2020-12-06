شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة تتحول إلى سيول في سكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

رصد مقطع فيديو أمطار غزيرة تتحول إلى سيول في سكاكا، حيث شهدت سكاكا بالأمس شاهقة مائية وإعصار قمعي نادر.

وكانت مقطع فيديو وثق أغرب حدث تم تسجيله اليوم السبت، وهو تشكل إعصار قمعي شرق سكاكا، حيث يعتبر حدوث هذا الإعصار نادر جدًّا.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.