«الداخلية»: 13 ألف مخالفة لتدابير الوقاية من «كورونا» خلال أسبوع

طالبت المواطنين والمقيمين بالالتزام
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 13 ألفًا و549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال أسبوع.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ(2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ(1773)، والمنطقة الشرقية بـ(1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ(204)، فالباحة بواقع (111).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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