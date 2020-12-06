متحدث الصحة يعلن قرب بدء التسجيل لأخذ لقاح كورونا بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح.

وأكد متحدث الصحة، في مؤتمر مستجدات كورونا، الأحد، إحصائيات الحالات في المملكة والخدمات الصحية المقدمة لها، أنه سيعلن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته.