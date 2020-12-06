بالصور.. الجبير يبحث مع مسؤول أمريكي القضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم الأحد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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