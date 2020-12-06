خريطة تعافي المدن السعودية من «كورونا».. الرياض والمدينة في المقدمة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، خريطة التعافي من فيروس كورونا المملكة بعد تسجيل 317 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدرتها الرياض بتسجيل 55 حالة، المدينة المنورة بتسجيل 34 حالة، ثم جدة بتسجيل 30 حالة، وسجلت ينبع 24 حالة ومكة المكرمة 21 والهفوف 12 حالة.

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وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 358713 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 317 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 348879 حالة، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5965 حالة.

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