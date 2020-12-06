شرطة الرياض: القبض على مواطن تورط في جرائم سطو على متاجر غذائية

أكدت اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، تورط في عدد من جرائم السطو، على متاجر التموينات الغذائية.
وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلِ الله- عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، تورط في عدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأشار إلى أن الجرائم تمثلت في السطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه كافة لإحالته إلى النيابة العامة.
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