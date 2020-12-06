وقالت الوزارة عبر حسابها في «تويتر»: «نظرًا لوجود أعداد من أسراب الجراد الصحراوي في محافظة الليث، تأمل الوزارة من جميع النحالين وأصحاب المواشي التعاون والابتعاد من مواقع الإصابة فورًا، حفاظا على الثروة الحيوانية والنباتية من الرش».
وحددت الوزارة المواقع التي ستشملها عمليات رش الجراد، مطالبة المزارعين والنحالين بالتبليغ عن أماكن انتشار الجراد، وذلك عبر القنوات الإلكترونية التابعة للوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر البيئة تنبه النحالين ومربي المواشي في الليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.