أمانة جدة تصادر 300 قطعة ملابس مستعملة و 200 كيلو خضروات

وأكد رئيس بلدية ذهبان الفرعية المهندس سامي العمري، أن البلدية واصلت حملتها الميدانية لملاحقة الباعة الجائلين، ومنعهم من ممارسة «البيع العشوائي» في الطرقات والشوارع وبجوار الجوامع، للحد من هذه الظاهرة، وذلك في إطار منع المخالفات البلدية بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء.
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