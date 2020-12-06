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أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مجموعة من الفعاليات والمبادرات، بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يحمل شعار "عطاء وطن"، وذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومشاركة 36 متطوعاً وبعض الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.
وتشتمل الفعاليات التي تستمر لعدة أيام على مجموعة من الأركان التعريفية في المجمعات التجارية "حياة مول وتالا مول والسلام مول"، تُعرف بالعمل التطوعي وتتيح للراغبين في التطوع فرصة التسجيل مباشرةً في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية في محافظات منطقة الرياض عبر مراكز التنمية والجمعيات الخيرية واللجان الأهلية منها تدريب وتأهيل المتطوعين عن بعد ومبادرات التبرع بالدم وإجراء فحوصات السمنة وصيانة اجهزة ذوي الإعاقة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.
وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ان الفعاليات بمجملها تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، مشيراً إلى أن جميع الساعات التطوعية المسجلة من خلال الفعاليات سيتم رصدها وتوثيقها للمتطوعين حسب المجال وتكريم المتميزين منهم على مستوى المنطقة.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 06:32 PM
تمتد لعدة أيام تحت شعار "عطاء وطن""الموارد البشرية" بالرياض تطلق فعاليات اليوم السعودي العالمي للتطوع
أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مجموعة من الفعاليات والمبادرات، بالتزامن مع اليوم السعودي والعالمي للتطوع، الذي يحمل شعار "عطاء وطن"، وذلك بحضور مدير عام فرع الوزارة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، ومشاركة 36 متطوعاً وبعض الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ذات العلاقة.
وتشتمل الفعاليات التي تستمر لعدة أيام على مجموعة من الأركان التعريفية في المجمعات التجارية "حياة مول وتالا مول والسلام مول"، تُعرف بالعمل التطوعي وتتيح للراغبين في التطوع فرصة التسجيل مباشرةً في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات التطوعية في محافظات منطقة الرياض عبر مراكز التنمية والجمعيات الخيرية واللجان الأهلية منها تدريب وتأهيل المتطوعين عن بعد ومبادرات التبرع بالدم وإجراء فحوصات السمنة وصيانة اجهزة ذوي الإعاقة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالرياض.
وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ان الفعاليات بمجملها تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين افراد المجتمع للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، مشيراً إلى أن جميع الساعات التطوعية المسجلة من خلال الفعاليات سيتم رصدها وتوثيقها للمتطوعين حسب المجال وتكريم المتميزين منهم على مستوى المنطقة.
، "الموارد البشرية" بالرياض تطلق فعاليات اليوم السعودي العالمي للتطوع ،
المصدر : الخليج 365
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