- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح فيروس كورونا منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".
وقال في حديثه لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.
وأضاف: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.
يذكر أن بايدن كان قد انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح.رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي منصف السلاوي
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 06:36 PM
قال: قد تعود الحياة لطبيعتها أبريل المقبل"السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا"
نفى رئيس الفريق الرئاسي الأمريكي المعني بتأمين لقاح فيروس كورونا منصف السلاوي، وجود آثار جانبية شديدة للقاحي شركتي "فايزر" و"مودرنا".
وقال في حديثه لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم إنه يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في شهر أبريل أو مايو بعد الخضوع للتطعيم.
وأضاف: أنه خطط لمقابلة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن هذا الأسبوع، لبحث لقاح كورونا الذي يتوقع أن تأخذه أول دفعة من الأمريكيين في وقت لاحق من هذا الشهر.
يذكر أن بايدن كان قد انتقد خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوزيع اللقاح.
، "السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "السلاوي": لا آثار جانبية شديدة للقاحي "فايزر" و"مودرنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.