، خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ،

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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، (13549) مخالفة، وذلك للفترة من 14/ 4/ 1442هـ، حتى 20/ 4/ 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected]
وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد
خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-06
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، (13549) مخالفة، وذلك للفترة من 14/ 4/ 1442هـ، حتى 20/ 4/ 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected]
وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
05:07 PM
وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، (13549) مخالفة، وذلك للفترة من 14/ 4/ 1442هـ، حتى 20/ 4/ 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected]
وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
، خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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