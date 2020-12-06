محمد بن مسعود - الدمام - "ابن نحيت" لشؤون المراسم المكلف يستقبل سفير ليتوانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-06 نيابة عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ليتوانيا المعين لدى المملكة إيدميناس باجدوناس.

وتسلم "ابن نحيت" خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب. 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 05:12 PM نيابة عن وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ليتوانيا المعين لدى المملكة إيدميناس باجدوناس.

وتسلم "ابن نحيت" خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب. ، "ابن نحيت" لشؤون المراسم المكلف يستقبل سفير ليتوانيا ،

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