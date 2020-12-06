تحديث Whatsapp Web الجديد يختبر ميزة طال انتظارها 

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يختبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة طال انتظارها على نسخة سطح المكتب المعروفة باسم Whatsapp Web، وهي القدرة على إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية.

وبحسب مراسل التقنية في صحيفة الغارديان البريطانية، أليكس هيرن، فإنه لا يمكن الوصول إلى هذه الميزة في الوقت الحالي، لكنها ستتوفر قريبًا لجميع المستخدمين، بحسب ما أكدت مصادره.

ونشر هيرن عبر تويتر مجموعة من الصور تعرض زر مكالمة الفيديو وزر الاتصال الصوتي عبر نسخة Whatsapp Web، ومن خلال هذا التحديث يهدف التطبيق المملوك لفيسبوك إلى منح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات من أجهزة اللاب توب وليس فقط من الهواتف الذكية.

وعلق هيرن في تغريدته قائلًا: الآن يوجد فقط زر للبحث في الشريط العلوي للدردشة على إصدار الويب، لكن بعد قليل سيتم عرض أزرار تخص المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

وسيتم إضافة هذا التحديث الجديد في الإصدارات التجريبية أولًا لاختبارها بين المستخدمين، وفي حال نجاحها وعدم ظهور مشاكل تقنية فيها، سيتم طرحها للجميع.

ويُذكر أن موقع WABetaInfo، المتتبع لتحديثات ومميزات واتساب قد ذكر أيضًا في أكتوبر الماضي أن هناك أنباء عن إضافة هذه الميزة، حيث أرفق حينها صورة توثق ظهور نافذة منبثقة بها إمكانية استقبال المكالمات ورفضها عند تلقي مكالمة عبر WhatsApp Web.



