تحذير من تعقيم الكمامة الطبية في الميكروويف أو الأشعة البنفسجية

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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دعا استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمود محمد، إلى ضرورة التخلص الآمن من الكمامة الطبية بعد استخدامها اليومي، إذ إن هذه الكمامات ذات اللون الزرقاء والتي تستخدم أيضًا في المستشفيات هي ذات الاستخدام الواحد، ويمكن استخدامها ليوم كامل والتخلص منها بطريقة صحيحة.

الكمامة الطبية لا يمكن غسلها

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن الكمامة الطبية ليست مثل الكمامات الأخرى التي يمكن غسلها أو تعقيمها بالميكروويف أو الأشعة البنفسجية، لكونها تصنع بمواد ذات الاستخدام الواحد، كما أنه عند استخدام هذه الكمامة فأنها تحتضن مواد سائلة مثل رذاذ الفم ومواد صلبة مثل ذرات الغبار، وهذه العناصر لا تعتبر مثل الميكروبات والجراثيم والفيروسات تموت بالأجهزة التعقيمية، لذا الأفضل استخدامها مرة واحدة والتخلص منها.

المعيار الذهبي للحماية

وكانت دراسة جديدة قد أظهرت أنه يمكن تعقيم بعض كمامات الوجه من خلال وضعها في ميكروويف عالي الطاقة بقوة 1800 وات لمدة 90 ثانية، إذ يمكن تنظيف الكمامات من طراز N95 التي يرتديها العاملون في مجال الرعاية الصحية، والتي تعتبر المعيار الذهبي للحماية من جزيئات فيروس كورونا المحمولة جوًا، باستخدام هذه التقنية.

تقليل الفيروسات والبكتيريا

وتظل المادة المصنوعة الكمامة منها سليمة، بينما يتم تقليل الفيروسات والبكتيريا إلى مستويات مقبولة، ويمكن أن تخضع كمامة N95 للتعقيم بالميكروويف 3 مرات، ومع ذلك، فإن الكمامات الجراحية الزرقاء التي يرتديها أفراد الجمهور بشكل منتظم تفقد القدرة على تصفية الهباء الجوي وتكون عديمة الفائدة في حال وضعها في الميكروويف.

معدات الوقاية الشخصية

ويقول الباحثون إن القدرة السريعة على استخدام معدات الوقاية الشخصية الملوثة وجعلها قابلة للارتداء مرة أخرى قد تكون مفيدة إذا كان هناك نقص في الأقنعة الجديدة، وفي الدراسة، بحث العلماء في طرق للسماح لأخصائيي الرعاية الصحية بإعادة استخدام معدات الوقاية الشخصية في حالة الطوارئ.

موجات الطاقة العالية

وأظهرت الدراسات السابقة أنه يمكن قتل فيروس كورونا بسهولة عن طريق البخار، لكن تأثير ذلك على السلامة الهيكلية للكمامة لا يزال غير معروف، لذلك وضع الباحثون الكمامة داخل معقم زجاجة الأطفال المملوءة بالماء. وعندما تضرب موجات الطاقة العالية من الميكروويف الماء يتحول إلى بخار مما يؤدي إلى تعقيم الكمامة.

