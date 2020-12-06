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شكرا لقرائتكم ابن حثيلين : لا مجاملة لأحد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ابن حثيلين : لا مجاملة لأحد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
كشف عن وجود 10 مهرجانات وتمنى المشاركة بشوط التلاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الشيخ فهد بن حثلين، عن وجود 10 مهرجانات للإبل، من بينها مهرجانات تقام في المناطق، مشيرًا إلى أن هذا سيتيح فرصة كبيرة لمشاركة أكبر عدد من الملاك.
وأكد أن مهرجان الملك عبدالعزيز هو الأقوى والأفضل، نافيًا وجود تحيز لأحد بقوله: “من المستحيل أن يكون هناك مجاملات فالقوي يثبت نفسه في الميدان من أجل الفوز”.وقال: أطلب من الجميع عدم الحكم على قراراتنا إلا بعد البحث والتقصي عنها، لأننا نصدرها بعد دراسة تستغرق شهور، وليس في ليلة وضحاها، مشيرًا إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز يعتبر مثل مركز المعارض.
وأضاف: أي شخص يفوز بكأس نادي الإبل هو يملك أفضل مزرعة إنتاج في العالم.
وقال ابن حثيلين: إن شوط التلاد هو أحب الأشواط إلى قلبي ولو أستطيع أن أشارك فيه لشاركت دون تردد.
وتابع أتمنى من جميع الملاك مشاركتهم في شوط الإنتاج لأنه المحك الحقيقي، وأعمل الآن على تقوية هذا الشوط.
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