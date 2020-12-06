شكرا لقرائتكم إغلاق مؤقت لتقاطع طريق عمر بن عبدالعزيز في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-06 إغلاق مؤقت لتقاطع طريق عمر بن عبدالعزيز في بريدة ضمن مشروع تنفيذ شبكات تصريف السيول متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت أمانة منطقة القصيم عن إغلاق أحد الطرق في بريدة لمدة 12 ساعة لتنفيذ مشروعات تصريف السيول. وقال الأمانة إنه وبالتنسيق مع إدارة المرور سيتم إغلاق مؤقت لتقاطع طريق أم المؤمنين عائشة مع طريق عمر بن عبدالعزيز شرق بريدة، بعد غد الثلاثاء 23 ربيع الآخر، لتنفيذ تمديدات ضمن مشروع تنفيذ شبكات تصريف السيول. ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى استخدام الطرق البديلة.



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