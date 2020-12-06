شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» للنحالين ومربي الماشية: ابتعدوا عن مواقع رش الجراد الصحراوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها ستنفذ عمليات للرش لمكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي اجتاحت محافظة الليث أخيراً، داعية جميع النحالين وأصحاب المواشي إلى التعاون والابتعاد عن مواقع الإصابة فوراً، حفاظا على الثروة الحيوانية والنباتية من الرش.

وأوضحت وزارة البيئة أن أعمال المكافحة ستكون في جميع محافظة الليث ومراكزها كالتالي: وادي عليب، حفار، عيار، كشره، بني هلال بترين، يلملم وما جاورها، السعدية وما جاورها، ضبعين، بني يزيد، غميقة، قوز النعام، المسمى، الحبقة، ضهيا وشال، الوطيات، مراج، جدم، طريق العين الحارة، صلاق، الوسقة، الشاقة الشمالية والجنوبية.

وأشارت إلى أنه يمكن التبليغ عن الإصابة على خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني «بلّغ» لتمكين المستفيد من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: https://web.mewa.gov.sa/ucs، أو عبر خدمة الواتساب من خلال الرقم (0530233560).