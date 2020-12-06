شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي» يدشن فعاليات التطوع في 13 منطقة إدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أمس (السبت)، فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع، والذي يوافق الخامس من ديسمبر وذلك تحت شعار «عطاء وطن»، من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة في 13 منطقة إدارية بالمملكة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأكّد المهندس أحمد الراجحي في كلمته خلال الحفل إن: العمل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يحظى بعناية خاصة من قبل القيادة مُمثّلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وذلك باعتماد (العمل التطوعي) أحد مكونات رؤية المملكة الطموحة 2030، وما تبعه من حزمة من التشريعات والتنظيمات خاصة في السنتين الأخيرتين، مما يعكس اهتمام القيادة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية الوطنية في بلادنا، وما هذه المناسبة اليوم إلا امتداد لدعم القيادة، وترسيخ لمفهوم العمل الاجتماعي الوطني والارتقاء به وتكريم رواده.

وأعلن الراجحي أن تحقيق «التنمية الاجتماعية» أحد مستهدفاتها المتعلقة بالعمل التطوعي في برنامج التحول الوطني 2020، إذ قال: «كنا نستهدف الوصول إلى 300 ألف متطوع بنهاية 2020، واليوم بفضل الله تعالى تجاوزنا العدد المستهدف، حيث بلغ عدد المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع، 453.835 متطوعاً ومتطوعة».

وخلال الحفل أطلق الراجحي إستراتيجية العمل التطوعي في المملكة، بعنوان: «قطاع تطوعي فاعل ومساهم في التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية».

وتضمنت الإستراتيجية (5) أهداف رئيسة هي: «ترسيخ وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، تمكين ودعم المنظمات والأفراد لتفعيل العمل التطوعي، وممارسته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تطوير اللوائح الإجرائية المنظمة والممكنة والمحفزة للعمل التطوعي، تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف أصحاب العلاقة لتطوير منظومة العمل التطوعي وتفعيلها، رصد وإبراز إنجازات العمل التطوعي بالمملكة في المحافل المحلية والدولية»، فيما احتوت على 15 مبادرة، إضافة إلى 5 قيم هي: التحفيز، التطوير، التكاتف، المسؤولية، العطاء.

وأشار الراجحي إلى أن «التنمية الاجتماعية» تواصل عملها الدؤوب في تأسيس وتفعيل أقسام إدارات التطوع في القطاع غير الربحي عبر مأسسة العمل التطوعي، وكل ذلك بلا شك من أجل زيادة الوعي بأهمية الأعمال التطوعية، ومن ثم زيادة أعداد المتطوعين في المملكة لتصل إلى مليون متطوع في عام 2030 بإذن الله تعالى.

وفي ختام كلمته، قدم الراجحي جزيل الشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات، وجميع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية على دعمهم للجهود المبذولة في هذا المجال.

وقام الراجحي نهاية الحفل بجولة على معرض فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي، والذي اشتمل على جدارية إنجازات العمل التطوعي في المملكة، وركن مستقبل التطوع وأهم ارتباطاته برؤية 2030، وأركان لعدد من الجهات الحكومية تبرز جهودهم في ذات المجال.

كما شمل الحفل توقيع اتفاقية لمشروع تطوير منصة العمل التطوعي بين مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تم تدشينها 31 مارس المنصرم.

يشار إلى أن تنفيذ الفعاليات، يأتي عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 31 مارس 2020، والتي تعتبر حاضنة سعودية للعمل التطوعي، وتوفر بيئة آمنة، تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفّرة للفرص التطوعية، والمتطوعين في المملكة.