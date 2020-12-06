محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 06:01 PM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة شرطة الرياض تطيح بمواطن تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات شرطة الرياض تطيح بمواطن تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الثالث من العمر)، تورط بعدد من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بالسطو على متاجر التموينات الغذائية، وتهديد العاملين بها بالسلاح الأبيض، وسلب المبالغ المالية، واستخدام مركبة مسروقة في تنفيذ جرائمه. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة الرياض تطيح بمواطن تورط بعدد من جرائم السطو على متاجر التموينات ،

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