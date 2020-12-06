الدفاع المدني يحيي ذكرى الشهيد مبارك الجهني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أحيت المديرية العامة للدفاع المدني ذكرى استشهاد أحد الجنود أثناء أداء عمله. أحيت المديرية العامة للدفاع المدني ذكرى استشهاد أحد الجنود أثناء أداء عمله. وأوضحت المديرية أن الجندي مبارك عويش الجهني استشهد عام 1410 هـ أثناء أداء عمله. ودعت المديرية أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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