«المرور» يعلن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة «حدود المسارات» في 4 مدن

أكد المرور السعودي، اليوم الأحد، أنه تتبقى 3 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من (جازان - الطائف - الباحة – الجوف).

وقال المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «باقٍ ثلاثة أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة (عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق)؛ وذلك في كل من (جازان - الطائف - الباحة - الجوف)».

وكان المرور قد أكد أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدةً أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 300 إلى 500 ريال.

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