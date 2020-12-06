جامعة نجران: مليون ونصف مستخدم لنظام التعلم الإلكتروني خلال 3 أشهر

أصدرت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، إحصائية بالخِدْمات الإلكترونية التي تقدمها للطلاب والطالبات لمواصلة الدراسة عن بُعد، في الفترة من 11 محرم إلى 11 ربيع الثاني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت العمادة أنَّ المستخدمين للخِدْمات الإلكترونية من طلاب وطالبات الجامعة تجاوزُوا مليونًا و 466 ألف مستخدمٍ ومستخدمة، فيما بلغت عدد لوحات المناقشة أكثر من 36 ألفًا، وتجاوزت الملفات المستعرضة 33 مليونًا و 331 ألف ملف، كما جرى إنشاء 301 ألف جلسة افتراضية، وتجاوز الحاضرون فيها مليونًا و 408 آلاف، فيما بلغ الحاضرون الفريدون 913 ألفا و508 مستخدمين.

وأكد وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خالد آل عامر، أنَّ عدد بطاقات الدعم الفني بلغت 3307 ، فيما بثت العمادة 177 رسالة توعوية للطلاب والطالبات، و53 فيديو تعليميًا للطلاب والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس بالخِدْمات الإلكترونية والتعلم عن بُعد.

اقرأ أيضًا:

بدء برنامج الدورات التدريبية المهنية للمعلمين والمعلمات بجامعة نجران

بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من دورات المعلمين بجامعة نجران

«عبر زوم».. جامعة نجران تنفذ دورة «مهارات التواصل» عن بُعد