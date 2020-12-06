الموارد البشرية تكرم وزارة الإسكان لدورها في العمل التطوعي

كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزارة الإسكان كواحدة من أبرز الجهات الحكومية الموفرة للفرص التطوعية والمساهمة في العمل التطوعي ومبادرة «مليون متطوع».

وجاء هذا التكريم خلال تدشين الوزير فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع تحت شعار «عطاء وطن»، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي؛ حيث يأتي تدشين هذه الفعاليات تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الوصول إلى مليون متطوع، الذي بدوره سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتطوع، كذلك ترسيخ قيمة التطوع في نفوس أبناء المجتمع كقيمة مضافة.

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل دشن الشهر الماضي مركز التطوّع الإسكاني، الذي يسهم في تحفيز المشاركة المجتمعية من الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى خدمة مستفيدي الإسكان التنموي وتوفير الحلول السكنية الملائمة بشكل آمن ومنظم وأكثر فاعلية؛ حيث يهدف المركز الذي يأتي تحت إشراف وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان، إلى تعزيز الجهود التطوعية في التنمية الإسكانية بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة وممكنة لزيادة مشاركة المتطوعين، بجانب نشر ثقافة التطوع الإسكاني، وتنظيم وتطوير بيئة التطوع الإسكاني، وتمكين الأفراد والمؤسسات من أدواته، إضافة إلى التنسيق والتكامل وقيادة الجهود التطوعية المساهمة في التنمية الإسكانية.

يذكر أن التطوع في قطاع الإسكان شهد منذ بداية عام 2019 حتى الآن مشاركة أكثر من 12 ألف متطوع ومتطوعة، بعدد ساعات تطوعية تجاوز 330 ألف ساعة، كان عائدها الاقتصادي أكثر من 11 مليون ريال.

ويأتي تنفيذ تلك الفعاليات المختلفة عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مارس الماضي، التي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.

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