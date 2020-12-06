280 ألف ساعة تطوعية حققها مركز «إثراء» بمشاركة 4000 متطوع

نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) منتدى «إثراء التطوع» الذي عُقد تحت شعار «نحو تطوع مستدام» احتفالًا باليوم العالمي للتطوع؛ وذلك عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى الارتقاء بإمكانات الشباب وتطوير مهاراتهم؛ للنهوض بهم في مجتمع المعرفة وتهيئتهم للتقدم والازدهار في ميادين الإبداع المختلفة؛ وذلك عبر استعراض مجموعة من التجارب والخبرات لأشخاص بارزين في العمل التطوعي.

وأوضح مدير مركز «إثراء» حسين حنبظاظة أن «المركز استقبل أكثر من 4000 متطوع ومتطوعة خلال السنوات الثلاثة الماضية، محققين أكثر من 280 ألف ساعة تطوعية؛ حيث إن البرامج التي يحتضنها المركز تتمحور حول تنمية جوانب الإبداع والمواهب المختلفة والتجديد المستمر في حقول الإبداع، والمعرفة، والثقافة، والفن، والمجتمع، متطلعين إلى أن يصبح المركز منصة رائدة في العمل التطوعي؛ وذلك اعترافًا بالتأثير الذي تقدمه البرامج التطوعية في بناء مجتمع قوي ومتماسك ومتعاون بوصفه العمل الأساسي للمواطنة».

وأكد حنبظاظة «أهمية بناء الإنسان والاعتماد على الطاقة البشرية الشبابية التي تقوم عليها استدامة المجتمعات وتنميتها، حيث ظهر متطوعو (إثراء) هذا العام بظروفٍ صعبة على العالم أجمع؛ وذلك بالمشاركة في عدة مبادرات تمثلت في (سلال الخير) – خدمات أرامكو المجتمعية – والتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين البالغ عددهم 225 أسرة، عبر توزيع أكثر من 15 ألف سلة غذائية، بجانب إعداد أكثر من 2200 قناع حماية للوجه بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد؛ حيث وزعت على أبطال العاملين في الصفوف الأمامية بالقطاع الصحي، مسجلين بذلك أكثر من 1052 ساعة تطوعية خلال (جائحة كورونا)، فيما ازدان مبنى (إثراء) بأسماء أبطال الصحة، والقطاع الأمني، والطاقة، مجسدين بذلك العطاء في أجمل صوره ومعانيه».

ويأتي منتدى «إثراء التطوع» بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يُحتفى به في الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، بحسب منظمة اليونسكو، ويهدف إلى شكر المتطوعين على مجهوداتهم، وزيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع، بجانب رفع مشاركة المتطوعين في المجتمعات التي تعزز أهمية تكامل الخبرات في بناء ممارسات تعليمية ناجحة، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على القواعد الراسخة من القيم الإنسانية.

واستضاف منتدى «إثراء التطوع» جلسات حوارية عبر مجموعة من المتحدثين؛ حيث تكونت الجلسة الأولى من كلمة بعنوان «تجارب ملهمة» قدمها كلٌّ من الدكتور محمد الحاجي مستشار العلوم السلوكية والاجتماعية، والشريك المؤسس ومدير العلاقات العامة في مركز جينوم للفحوصات الوراثية، والمهتم بإثراء المحتوى العربي عن طريق التدوين أو سلسلة وعي التي أطلقها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المتحدث الثاني رائد محمد المدير التنفيذي لجمعية الإعلاميين السعوديين والمتخصص بمنهجية إدارة المشاريع التنموية؛ حيث صمَّم وأدار العديد من المبادرات التنموية والإعلامية، كما قدم العديد من الدورات في مجال التطوع والقطاع غير الربحي.

وضمَّ المنتدى جلسة حوارية أخرى بعنوان «الاستدامة وتسريع النجاح من خلال التطوع» قدمها كلٌّ من المتحدثة رزان العقيل التي شاركت في برنامج إثراء التطوعي «إثراء المعرفة»، وبرنامج أرامكو الثقافي، وهي تمثل المملكة العربية السعودية في مجلس الأمم المتحدة للشباب، كما مثلت المملكة في منتدى الشباب لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي، وفي منصة الشباب للتنمية المستدامة، والمتحدث عبدالرحمن بوحيمد موظف أرامكو السعودية، وصانع محتوى، والمذيع الصوتي، والمؤلف الذي صدر له كتاب (أشجار المارشملو)، ومؤسس ومقدم بودكاست إسفنجة، وعزلة، وشطرنج، والحاصل على الرخصة الدولية للعمل التطوعي، وهو عضو مجلس متطوعي إثراء».

كما احتفى منتدى «إثراء التطوع» بكلمة حوارية تحت عنوان «التطوع والتنمية الإبداعية» للمتحدث همام ناصر بن جريد الحاصل على الزمالة الأوروبية في إدارة المنظمات غير الربحية، الذي عمل مديرًا سابقًا لمركز تنمية الشباب «وراف»، ومستشار علاقات الشباب في المركز الوطني لأبحاث الشباب، كما عمل مديرًا تنفيذيًّا لـ«إخاء»، ومدير إدارة الشراكات الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وقدم مركز «إثراء»، بالتزامن مع احتفال اليوم العالمي للتطوع، باقة من ورش العمل والفعاليات التي سبقت الاحتفال، واستمرت على مدى 4 أيام؛ حيث سعى المنتدى الذي أقيم بالتزامن مع «إثراء التطوع» إلى تعزيز مفهوم استدامة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية؛ لتمكين المتطوعين وبناء مفهوم أكبر لدوافع العمل التطوعي على كافة الأصعدة، بجانب خلق فرص واعدة وملهمة جديدة، ووضع بصمات المتطوعين الخاصة في مجالات الحياة المختلفة.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يهدف إلى نشر الثقافة بين الشباب السعودي والعربي عبر البرامج النوعية التي تسهم في زيادة الوعي، سعيًا منه للوصول إلى 400 ألف ساعة تطوعية سنويًّا، عبر الشراكات المجتمعية؛ وذلك لتمكين أكثر من 100 ألف متطوع ومتطوعة من المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع بحلول عام 2030؛ وذلك باعتبار «إثراء» منبرًا ثقافيًّا بارزًا يعزز الجهود التطوعية لتصبح منظومة متكاملة تهدف إلى بناء القدرات البشرية وخدمة المجتمع.