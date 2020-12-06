الأمير مشعل بن ماجد يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم الأحد، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، ومدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام بن محمد آل محسن.

ونوه خلال الاستقبال بأعمال الهيئة الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي.

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