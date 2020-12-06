تدخل طبي ينهي معاناة طفلة من قيء متكرر بمستشفى أبها للولادة والأطفال

تمكن فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء عملية ناجحة لإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تعاني من ألم مزمن في البطن مع قيء متكرر ونزول في الوزن.

وقالت صحة عسير بعد إجراء التشخيص الطبي: تبيّن وجود كيس مزمن على البنكرياس ناتج من التهابات متكررة ضاغط على المعدة وبقية أجزاء البطن.

وأشارت إلى أنه تمّ تنويم الطفلة وقام فريق جراحي بإجراء عملية تصريف الكيس عن طريق المعدة بواسطة المنظار الجراحي، لافتة إلى متابعة الحالة لحين استقرار وضعها الصحي وخرجت الطفلة من المستشفى وهي بصحة جيدة.

اقرأ أيضًا:

جراحة ناجحة لاستئصال ٢١ ورمًا ليفيًّا من مريضة بمستشفى أبها للولادة والأطفال

إنقاذ عين طفل بعملية نوعية في مستشفى أبها للولادة والأطفال

