

الرياض 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 ديسمبر 2020م واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

// انتهى //

16:39ت م

0113



الرياض 21 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 6 ديسمبر 2020م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، (13549) مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 4 / 1442هـ، حتى 20 / 4 / 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية [email protected] وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.// انتهى //16:39ت م0113

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.