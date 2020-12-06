السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي برئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة وأعضاء المجلس



الدمام 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم, برئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة عبدالهادي الشمري وأعضاء المجلس.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة من دعمٍ واهتمام للمجالس البلدية لكونها جزءاً من الحراك التنموي وداعماً للعمل البلدي.

وأكد أهمية العمل على تطوير مبادرات تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية وفق رؤية المملكة ومبادراتها، وتعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على الاستفادة من الجهات الأكاديمية في تطوير العمل البلدي، متمنياً للمجلس ومنسوبيه التوفيق في تحقيق تطلعات المستفيدين.

كما اطّلع سموه على تقرير حملتي "إزالة الأنقاض" و "رفع السيارات التالفة والمهملة" التي نفذها المجلس بالشراكة مع عدد من الجهات، مثمناً سموه هذه الجهود، وداعياً لبذل المزيد في هذا الصدد.

فيما أوضح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية أن المجلس يسعى لرفع كفاءة أداء المبادرات المعنية بتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، التي شملت حملتي إزالة الأنقاض ورفع السيارات التالفة والمهملة، كما يحرص على تعزيز شراكته مع مختلف الجهات في هذا المجال .

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16:09ت م

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