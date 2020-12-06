السعودية اليوم / جامعة جدة تطلق ملتقى التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي بمشاركة 30 متحدثاً



جدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أطلق رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان ملتقى (التطوع بين مجتمع حيوي وعالم رقمي) الذي ينظمه مركز جامعة جدة للعمل التطوعي عن بُعد خلال الفترة المسائية وتستمر فعالياته لمدة أربعة أيام ابتداء من 20 إلى 23 ربيع الثاني 1442هـ ، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة وموضوعه " كيف نكون قدوة في العالم الرقمي "،

ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية وفي مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة ، ومحافظة جدة ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ووزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة ، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وأمانة مدينة جدة ، ومديرية الدفاع المدني ، وجمعية مراكز الأحياء ، ومؤسسة مسك الخيرية ، والجمعية الفيصلية النسوية الخيرية ، وجمعية زمزم ، وجمعية سفراء التطوع ، وجمعية الشقائق ، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية ، ووقف كسوة السيدة عائشة ، وأكاديمية دلة للعمل التطوعي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز اهتمام رؤية المملكة بالتطوع للمشاركة في تحقيق التنمية ونشر وتعزيز ثقافة التطوع في الأوساط المجتمعية ، وتحقيق علاقة تكاملية بين القطاعات المختلفة في منطقة مكة المكرمة وتطوير ممارسات العمل التطوعي ، ويشارك فيه (30) متحدثاً من المتخصصين والممثلين لعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية ، يستعرضون خلالها (20) تجربة ومبادرة للجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي ، فيما خُصص اليوم الأخير من الملتقى لإقامة (7) دورات تدريبية تتناول مفاهيم وأبعاد المبادرات التطوعية والشراكات المجتمعية وأهمية الابتكار والتجديد في المجالات التطوعية.

// انتهى //

15:46ت م

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