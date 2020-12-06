السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يطلق منصة "أمن" لربط إمارة القصيم بشرطة المنطقة إلكترونياً



بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الإمارة اليوم , منصة نظام "أمن" ، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً ، وتبادل المعلومات الأمنية.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم ، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها , كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات ، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

وأشاد سموه بعمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، و‏مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

15:17ت م

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بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الإمارة اليوم , منصة نظام "أمن" ، لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً ، وتبادل المعلومات الأمنية.واستمع سمو أمير منطقة القصيم لشرحٍ عن المنصة التي تهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل دائم ، والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها , كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات ، وإمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.وأشاد سموه بعمل مركز المعلومات الوطني بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في توفير الربط الإلكتروني بين منصة أمن والإمارة وفق أعلى درجات الحماية والخصوصية التي تمكن الإمارة لتبادل المعلومات الأمنية ، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء العام للعمل الأمني بالمنطقة ، متمنياً أن تحقق هذه المنصة أهدافها المرجوة منها .حضر التدشين وكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، و‏مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي وعدد من المسؤولين .// انتهى //15:17ت م0087

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